Сегодня в рубрике «Официально»

Депутат БГК Эрнис Докенов, на сессии после избрания спикера, 30 декабря 2016 г.

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Как решать проблемы бизнеса, так никого нет, а как «доить», так сразу все

Депутат Эльвира Сурабалдиева, на заседании комитета ЖК, 27 декабря 2016 года.