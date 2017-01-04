Сегодня в рубрике «Официально»

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Сообщает пресс-служба президента КР:
- присвоены дипломатические ранги;
- Виктор Бутанаев, Макелек Омурбай уулу и Юлий Худяков награждены орденами «Манас» III степени;
- Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики».
URL: http://_/obschestvo/42722/