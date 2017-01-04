Сегодня в рубрике «Официально»

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4/01/17 11:15, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- присвоены дипломатические ранги;

- Виктор Бутанаев, Макелек Омурбай уулу и Юлий Худяков награждены орденами «Манас» III степени;

- Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики».

URL: http://_/obschestvo/42722/

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