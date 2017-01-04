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5 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

4/01/17 17:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

 

В Бишкеке:

  • 09.00-18.00 – улицы Рысмендеева, Иманалиева, Лесхозная, Кольбаева;
  • улица Фирсова, переулок Сулюктинский;
  • 09.00-13.00 – улицы Менделеева, Токолдош в жилмассиве «Токолдош»;
  • 13.00-17.00 - 5 мкр., №№5, 10, 10/1, 16, 16/1;
  • 09.00-12.00 - жилмассив «Ак-Бата» (2-4-я улицы);
  • 11.00-14.00 - жилмассив «Ак-Бата» (9-11-я улицы);
  • 14.00-16.00 - жилмассив «Ак-Бата» (12-14-я улицы);
  • 15.00-17.00 - проспект Чуй, улицы Герцена, Гоголя, Суюмбаева;
  • 13.00-15.00 - улица Суюмбаева, проспект Жибек Жолу;
  • 11.00-14.00 - жилмассив «Эне-Сай» (2-я, 3-я, 7-я улицы);
  • 15.00-17.00 - жилмассивы «Учкун-1», «Учкун-2»;
  • 09.00-17.00 - улица Лущихина, №67;
  • улицы Мин-Куш, Сулуу-Тор, Литвинова, Январская, Пишпекская, Димитрова, Интергельпо в жилмассиве «Арча-Бешик»;
  • жилмассив «Аска-Таш».

В Чуйской области:

 

  • 09.00 -17.00 - села Арашан, Чункурчак, Татыр;
  • Улицы Маяковского, Горького, Лермонтова, Восточная, Набережная, проспект Победы в селе Лебединовка;
  • села Арчалы, Байтик;
  • Улицы Токтогула, Ленина, Дружбы, Ала-Арчинская, Южная, Пушкина, Степная в селе Военно-Антоновка;
  • Улицы Достук, Тургенева, Кирова, Западная в городе Шопокове, улица Кирова в Романовке;
  • село Джаны-Джер;
  • 8.30-17.00 – улицы Карла Маркса, Мира, Ленина, Бейшеналиевой в городе Кара-Балте.

URL: http://_/obschestvo/42718/

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