ГРС: Паспорт гражданина Яхье Машрапова не поддельный

Гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов получил паспорт законным путем. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев.

По его словам, ГРС передала в ГКНБ всю имеющуюся информацию относительно причастности Яхье Машрапова к теракту в Стамбуле.

«Он не в первый раз получил паспорт. Это наш гражданин, законопослушный. У него есть ID-карта, он сдал биометрию. Накануне появилась информация, что паспорт поддельный. Могу заверить, что через систему ГРС не выдано ни одного фальшивого документа», - сказал Тайырбек Сарпашев.

Он рассказал о перемещениях подозреваемого. «На момент теракта, 1 января, он был в Кыргызстане. Да, незадолго до этого, 30 декабря, он прилетал в Турцию, но потом вернулся», - отметил Тайырбек Сарпашев.

Напомним, в ночь c 31 на 1 января произошло вооруженное нападение в ночном клубе Reina в Стамбуле. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. В клубе на момент нападения находились не менее 700-800 человек, собравшихся для встречи Нового года.

В ГКНБ пока не могут сказать, причастен ли Яхье Машрапов к теракту. Подробная информация будет известна по итогам проверки. После допроса его отпустили домой.