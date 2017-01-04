В Чуйской области в январе обещают до 18 градусов мороза

В Кыргызстане в январе температура воздуха ожидается около климатической нормы. Об этом сообщили в Кыргызгидромете.

В Чуйской и Таласской областях средняя месячная температура воздуха составит -5…-3 градуса, в Кеминской долине и предгорных районах -9…-7 градусов. В течение месяца ожидается колебание температуры ночью от -15… до -8 градусов, в отдельные ночи возможно понижение до -18, днем колебание от -5 до +10 градусов. Месячное количество осадков ожидается около нормы.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях средняя месячная температура воздуха составит -4…-2 градуса. Ночью температура воздуха ожидается от -13 до 0, днем от -5 до +12 градусов.

В Иссык-Кульской области температура воздуха опустится ночью до -10, на востоке Иссык-Кульской котловины возможно понижение до -20 градусов, днем воздух прогреется до +5.

В Нарынской области ожидается колебание температуры воздуха ночью от -12 до -24 градусов, днем от -7 до -13 градусов.