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Посольство КР в Турции требует опровержения от турецких СМИ

4/01/17 08:17, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Посольство Кыргызстана в Турции призывает турецкие СМИ не распространять недостоверные сведения о подозреваемом в совершении теракта в ночном клубе Стамбула.

 

Посольство начало проверку по нарушению прав кыргызского гражданина Яхье Машрапова, фотография паспорта которого опубликована в Интернете. Более того, многие СМИ назвали его причастным к нападению на ночной клуб.

 

Спецслужбы Кыргызстана допросили подозреваемого, после чего отпустили. В ГКНБ пока не могут сказать, причастен ли он к теракту. Подробная информация будет известна по итогам проверки.

 

Сотрудники Посольства КР связались с рядом турецкими СМИ, призвали их опровергнуть информацию о гражданине Кыргызстана и принести извинения.

 

Проводит проверку и МИД КР. В настоящее время уточняется, поступил ли официальный запрос. Прежде чем давать комментарии, внешнеполитическое ведомство перепроверяет информацию.

 

Напомним, в ночь c 31 на 1 января произошло вооруженное нападение в ночном клубе Reina в Стамбуле. Жертвами теракта стали 39 отдыхающих. В клубе на момент нападения находились не менее 700-800 человек, собравшихся для встречи Нового года.

URL: http://_/obschestvo/42708/

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