Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения

Американский журнал Forbes составил список самых дешевых стран для отдыха в 2017 году. Первое место занял Северный Вьетнам, а Кыргызстан оказался на втором.

По мнению журнала, республика является одной из самых впечатляющих и недооцененных стран мира. Столица Бишкек - невероятный центр для изучения Центральной Азии, остатков Шелкового пути – таких, как башня Бурана.

Как туризмом прирастаем

Ежегодно наблюдается тенденция к улучшению показателей Кыргызстана в мировых рейтингах. Согласно докладу Всемирного совета путешествий и туризма, республика может похвастать быстрорастущим туристическим направлением в мире. Туризм будет расти по 8,2 процента в год в течение 10 лет.

Газета Financial Times поместила Кыргызстан на 7-е место в рейтинге стран, которые следует посетить в 2016 году. Все больше туристов привлекает спокойный отдых на лоне природы.

Издание особенно отмечает безвизовый режим в КР для граждан многих стран. Представляете, как удивились иностранцы, получив известие о введении обязательной регистрации в течение 5 дней и дальнейшей неразберихе? Отрадно, что чиновникам хватило благоразумия отменить ее.

К слову, горнолыжная база «Каракол» вошла в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов СНГ. Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые посещаемые базы для отдыха на Новый год на постсоветском пространстве.

Самыми популярными горнолыжными базами признали курорты в Казахстане, Грузии, Беларуси, Азербайджане, Армении, Украине, Узбекистане и Кыргызстане.

По данным аналитического агентства «ТурСтат», спрос на зимний отдых россиян на горнолыжных курортах стран СНГ и ближнего зарубежья вырос на 15 процентов по сравнению с прошлой зимой.

По данным RoomGuru.ru, дешевле всего отдохнуть в Чимгане, а самый дорогой курорт - в Чимбулаке.

Докатились…

Если одни рейтинги рекомендуют посетить Кыргызстан, то другие отмечают, что республике далеко до «туристического рая».

Как сообщает The Independent, Бишкек занимает 21-е место в списке городов с наихудшим качеством жизни. Для составления рейтинга худших городов для жизни рассмотрели 450 городов по всему миру, из которых выбрали 230.

Причиной того, что Бишкек в рейтинге занял 21-е место, стала высокая бедность населения в экономическом центре страны, а также то, что власти КР усиленно борются против сил ИГИЛ в стране.

Ташкент в рейтинге занял 26-е место, так как «стал рассадником терроризма в течение последнего года». Душанбе занял 18-е место из-за бедности и нехватки электроэнергии.

Подпортили репутацию Кыргызстана и низкий уровень медицины, и плохие дороги. Более того, КР попала в рейтинг как страна с высоким уровнем риска для туристов.

Эксперты медицинской сервисной компании International SOS and Control Risks опубликовали карту самых опасных и безопасных стран для туристов-2017 (Travel Risk Map).

По параметру «медицина» Кыргызстан попал в категорию стран с высоким уровнем риска. Вызывают опасения качество отпускаемых по рецепту лекарств, в некоторых случаях они могут оказаться подделкой.

По уровню безопасности поездок Кыргызстан находится в «средней» категории. Отмечены риски «периодических политических волнений, бурных протестов, митингов и единичных терактов». Туристы и международные представители могут столкнуться с риском общинного насилия, насилием на религиозной почве. Забастовки могут препятствовать путешествию.

С точки зрения безопасности на дорогах Кыргызстан определили в группу с высоким риском. «В КР пользование дорогами представляет реальную опасность, и здесь следует проявлять осторожность. Тщательный выбор способа передвижения имеет большое значение, желательно отказаться от самостоятельного вождения, а выбранное транспортное средство должно быть в хорошем состоянии и иметь ремни безопасности», - советуют эксперты.

Война и мир

Кыргызстан ухудшил позиции в ежегодном «Глобальном индексе терроризма-2016», опубликованном Институтом экономики и мира.

Согласно результатам исследования, республика переместилась с 86-го на 84-е место. В рейтинге 1-е место занимает страна, наиболее пострадавшая от терроризма, а 130-е – страна, не подвергшаяся нападениям.

Как и в 2015 году, Кыргызстан отнесли к странам с наименьшим уровнем влияния терроризма наряду с Беларусью (86-е место), Грузией (87-е), Эстонией (92), Казахстаном (94) и Узбекистаном (117-е место). Показатели Таджикистана значительно хуже – 56-е место. Россия за год улучшила показатели, переместившись с 23-го места на 30-е.

К пятерке наиболее пострадавших от терроризма стран относятся Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан и Сирия. На них пришлось 72 процента всех смертей в 2015 году.

В Глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index) Кыргызстан занимает 124-е место. По данным экспертов, изучивших ситуацию в 163 странах, общий индекс КР в 2016 году составил 2,297 балла.

Самой миролюбивой страной, как и прежде, признана Исландия. В первой десятке Дания, Австрия, Новая Зеландия, Португалия, Чехия, Швейцария, Канада, Япония и Словения.

Среди стран Центральной Азии Казахстан занял в рейтинге 75-е место (2,019 балла), Туркменистан – 106-е (2,202), Узбекистан – 109-е (2,216), Таджикистан – 122-е (2,293 балла). Все страны региона попали в категорию стран со средним уровнем миролюбия.

Россия занимает 151-ю строчку рейтинга (3,079 балла), а Украина еще ниже – на 156-м месте с 3,287 балла.

Где самые щедрые и счастливые люди?

В индексе «Счастливая планета» Кыргызстан занял 31-е место из 140 стран мира, став одним из лидеров в СНГ.

В 2016-м году республика заняла 34-е место в рейтинге благотворительности, а 2015-м входила в Топ-20 самых щедрых стран мира, находясь на 18-м месте. В этом году в «двадцатку» щедрых вошел Узбекистан, заняв 11-е место. Казахстан занимает лишь 96-е место, а Россия – 126-е.

На протяжении многих лет по щедрости лидирует Мьянма, второе место занимают США, третье – Новая Зеландия.

Результаты ежегодного исследования ведущей организации по проведению опросов Gallup показали: 65 процентов населения Кыргызстана считают, что страна движется в правильном направлении, хотя еще три года назад каждый второй кыргызстанец был уверен, что страна катится в пропасть.