Президенты Казахстана и Туркменистана поздравили кыргызстанцев с Новым годом

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
«Примите мои самые теплые поздравления с наступающим 2017 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов во всех ваших начинаниях и устремлениях. Пусть Новый год будет ознаменован для вас и всего народа вашей братской страны миром, благополучием, прогрессом и процветанием», - отмечено в поздравительной телеграмме президента Туркменистана.
Поздравительная телеграмма поступила и от главы соседнего Казахстана Нурсултана Назарбаева.
«От имени народа Казахстана и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым 2017 годом. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей государственной деятельности, а народу Кыргызстана – мира и процветания», - отмечено в его телеграмме.
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