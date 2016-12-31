С Нового года аэропорт «Манас» запретит провоз Samsung Galaxy Note 7

Международный аэропорт «Манас» с 1 января 2017 года вводит запрет на провоз Samsung Galaxy Note 7 на борту воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «МАМ».

По ее данным, запрет распространяется на провоз этих телефонов как в багаже, так и в ручной клади. Решение принято комитетом по авиационной безопасности аэропорта.



Продажи Galaxy Note 7 стартовали 19 августа, но в начале сентября компания объявила об отзыве 2,5 миллиона смартфонов по всему миру. Причиной стало самовоспламенение гаджетов. Случаи зафиксировали в США, Южной Корее и на Тайване. В октябре руководство южнокорейской компании полностью остановило производство взрывоопасных смартфонов.



В ряде аэропортов мира запретили перевозку этих телефонов для обеспечения безопасности пассажиров.