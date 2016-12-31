Минздрав КР: Берегите глаза от бенгальских огней

«Травмы, полученные при неумелом обращении с пиротехникой или из-за низкого качества петард и хлопушек, могут быть крайне серьезными», - предупреждают медики.

«В новогоднюю ночь традиционно зажигают свечи, новогодние гирлянды (часто некачественные), используют фейерверки. Некачественные пиротехнические изделия или неправильное обращение с легковоспламеняющимися предметами и огнем может привести к термическим ожогам, пожарам. При покупке пиротехнических изделий следует быть очень внимательными. Приобретать их нужно исключительно в специализированных магазинах. Кстати, сертификат соответствия продавец обязан предъявить по первой просьбе», - отмечают в Минздраве КР.

«Не забывайте хранить пиротехнику в недоступном для детей месте. Помните, если изделие не сработало, нельзя наклоняться над ним с желанием выяснить причину. И после завершения салюта не спешите подходить к петарде. Выбор пиротехнических игрушек должен быть очень тщательным и рациональным, а их использование — точно по инструкции, с соблюдением всех мер предосторожности», - советуют специалисты.

«Фейерверки следует запускать на достаточно удаленном расстоянии от жилых домов. При этом ни в коем случае не направляйте «снаряд» на человека, а также будьте очень осторожны при поджигании фитиля. Многие родители считают бенгальские огни совершенно безопасными, а потому беспечно доверяют обращение с ними даже маленьким детям. Это большая ошибка. Ведь искра от бенгальского огня может запросто попасть в глаз. Кроме того, нередко бенгальские огни становятся причиной пожаров», - добавляют в ведомтсве.

Отметим, что ожоговое отделение Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии работает круглосуточно. Дежурить сегодня будут и все 38 бригад столичной скорой помощи.