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Кайрат Примбердиев занял третье место в шоу «Голос-5»

31/12/16 06:45, Бишкек – ИА «24.kg»

В ночь с 30 на 31 декабря прошел финал музыкального конкурса «Голос-5».

 

В нем соревновались Кайрат Примбердиев, Сардор Милано, Александр Панайотов и Дарья Антонюк. Шоу началось со всемирного флешмоба Mannequin Challenge, когда музыканты, зрители и все присутствующие на сцене замерли на мгновение.

 

Все финалисты после перепели песню Умберто Тоцци Ti Amo. К песне написаны слова на русском языке с новогодней тематикой. Кайрат спел композицию «Trouble» со своим наставником Димой Биланом.

 

После первого выступления Примбердиева с песней Александра Градского «Как молоды мы были» он продолжил борьбу в финале.

 

Пахмутова и Добронравов написали песню для фильма «Моя любовь на третьем курсе». Фильм вышел в прокат в 1976 году. Песня в исполнении Градского стала лауреатом фестиваля «Песня-77». Изначально песня была написана для женского вокала. На шоу «Голос» песню исполняли Михаил Озеров, Николай Тимохин, Игорь Каменских.

 

 

Однако второе выступление с песней «Unchain my heart» в версии Джо Кокера не принесло кыргызстанцу достаточного количества зрительских голосов.

 

Песня Бобби Шарпа была впервые записана в 1961 году Рэем Чарльзом. Версия Джо Кокера вошла в одноименный альбом 1987 года. Кавер-версию песни записал актер и музыкант Хью Лори. На проекте «Голос» песню исполняли Жан Осян и Никита Поздняков.

 

По итогам зрительского голосования Кайрат Примбердиев занял третье место. Сардор Милано стал четвертым, Александр Панайотов - вторым. Победителем пятого сезона вокального шоу стала Дарья Антонюк.

URL: http://_/obschestvo/42683/

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