Сегодня в рубрике «Официально»

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Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписан закон по соглашению о сотрудничестве государств СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания;
- подписан закон о ратификации соглашения к статьям соглашения Международного валютного фонда о пересмотре квот и реформе Исполнительного совета;
- подписан закон о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития о финансировании по проекту «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии»;
- внесены изменения в Кодекс КР об административной ответственности;
- подписан закон о ратификации кредитного соглашения с ИБР относительно проекта реконструкции 159-
- подписан закон о ратификации соглашения о порядке пребывания граждан РФ и КР на территории обоих государств.
URL: http://_/obschestvo/42682/