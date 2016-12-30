Сегодня в рубрике «Официально»

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30/12/16 16:16, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписан закон по соглашению о сотрудничестве государств СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания;

- подписан закон о ратификации соглашения к статьям соглашения Международного валютного фонда о пересмотре квот и реформе Исполнительного совета;

- подписан закон о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития о финансировании по проекту «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии»;

- внесены изменения в Кодекс КР об административной ответственности;

- подписан закон о ратификации кредитного соглашения с ИБР относительно проекта реконструкции 159-183 километра автодороги Север - Юг;

- подписан закон о ратификации соглашения о порядке пребывания граждан РФ и КР на территории обоих государств.

URL: http://_/obschestvo/42682/

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