Бросай курить, вставай на лыжи. Где покататься этой зимой

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Горнолыжный спорт в нашей стране становится все популярнее. Лыжи и сноуборд - отличная замена недельным застольям. Новогодние праздники – самое подходящее время, чтобы освоить экстремальные виды спорта. А мы расскажем о самых популярных базах страны.
Каракол
Начнем, пожалуй, с отдаленных горнолыжных баз. Самая известная среди них не только в Кыргызстане, но и за его пределами – «Каракол». База находится в
Катание на базе в будние дни обойдется в 900 сомов для взрослого и 700 сомов для ребенка. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни ски-пасс стоит 1,2 тысячи для взрослого и 900 сомов – для ребенка. В выходные и праздники можно взять скипасс на полдня за 900 сомов.
Если своего снаряжения нет, можно взять в прокат. Аренда комплекта лыж или сноуборда обойдется в 400, 600 или 1 тысячу сомов в день в зависимости от года выпуска и состояния инвентаря. Для детей на базе есть саночная трасса. Аренда матрасов и саней - 200-300 сомов за день.
Если вы впервые решили освоить лыжи или доску, лучше взять инструктора. Его услуги будут стоить 1 тысячу сомов в час.
Кроме того, нужно учитывать стоимость проезда до Каракола и проживание. На территории базы номера стоят от 1,5 тысячи сомов и выше. Вариант дешевле можно найти в городе. Там проживание в среднем стоит 700-800 сомов с человека в сутки с завтраком.
Тоо-Ашуу
Вторая по удаленности от города база – Тоо-Ашуу. Она находится на въезде в живописную Суусамырскую долину. База расположена на южном склоне перевала Тоо-Ашуу в
«Тоо Ашуу» находится на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря. Благодаря этому здесь раньше всех открывается и позже всех завершается зимний сезон. В будние дни скипасс обойдется взрослому в 600 сомов, в выходные и праздничные – в 800 сомов. Абонемент на полдня стоит 400 сомов в будни и 600 сомов – в выходные и праздники.
Для детей до 6 лет катание бесплатное. Для детей с 6 до 12 лет скипасс стоит 400 сомов в будни и 600 сомов – в выходные и праздники. Аренда лыжного комплекта лыжного снаряжения обойдется в 600 сомов, для сноуборда – в 700 сомов. Можно покататься и на санках. Их прокат обойдется в 250 сомов в день. Кроме того, каждую деталь горнолыжного снаряжения можно взять в аренду по отдельности.
Для тех, кто хочется воспользоваться услугами инструктора, предусмотрены разные варианты. Час занятий стоит 700 сомов. А вот на целый день услуги инструктора обойдутся в 3 тысячи сомов для взрослого и 2 тысячи сомов для ребенка.
Орловка
Еще одна удаленная горнолыжная база – «Орловка». Она находится в
«Орловка» - современный горнолыжный комплекс площадью
Стоимость скипаса для взрослого 700 сомов в будни и 1 тысячу сомов в выходные и праздничные дни. Детский абонемент - 600 сомов в будние, выходные и праздничные дни. Для совсем маленьких горнолыжников есть трассы «Малыш» и «Карапуз» (до 8 лет). Скипассы на них стоят 300 сомов в день. Полдня катания - 500 сомов в будние дни и 700 сомов в выходные и праздники.
Прокат взрослого лыжного инвентаря стоит 600 сомов в день, детского – 400 сомов в день. Сноубордистам аренда снаряжения обойдется в 600 сомов в день. Услуги инструктора - 800 сомов в час или 4 тысячи сомов в день.
Чункурчак
Большинство горнолыжных баз страны находится недалеко от Бишкека. Динамично развивается «Чункурчак», расположенный в одноименном ущелье. В этом году на базе открылся еще один подъемник – пятый. Отличает базу то, что все подъемники на ней только кресельные.
Стоимость скипасса для взрослых - 800 сомов в будние дни и 1,2 тысячи сомов – в выходные и праздники. Для деток цены чуть ниже – 500 и 800 сомов. Взять скипасс - 900 сомов для взрослого и 500 сомов для ребенка.
Детей на базе ожидает маленький сюрприз - специальный детский подъемник, ленточный траволатор длиной
ЗИЛ
Среди наиболее известных баз страны можно назвать «ЗИЛ». Она в
Скипассы для взрослых стоят 700 сомов в будние дни и 1,1 тысячи сомов в выходные и праздники. Для детей - 450 и 650 сомов. Есть отдельный прайс-лист для начинающих лыжников и сноубордистов. Для них установлена отдельная канатная дорога, которая стоит 350 сомов в будни и 550 сомов - в выходные и праздники.
Прокат снаряжения обойдется в 350-600 сомов. Точного прайса на обучение у базы нет. Надо договариваться с инструктором на месте. Но имейте в виду, что больше 1 тысячи сомов в час это стоить не будет.
Теоретически на базе три спуска — основная трасса, восточный спуск и третья для тех, кто любит скорость. Лишь одна канатка на «ЗИЛе» – кресельная. Остальные – бугельные. Подниматься тяжеловато.
Тогуз-Булак
Чуть дальше от «ЗИЛа» находится горнолыжная база «Тогуз-Булак». Высота над уровнем моря 1,9–2,2 тысячи метров. Она в
Дневной абонемент взрослому обойдется в 700 сомов в будние дни и 1 тысячу сомов в выходные. Детям - 500 и 700 сомов.
Здесь можно взять снаряжение напрокат. Стоить комплект лыж или сноуборда будет 600 сомов в день. На «Тогуз-Булаке» работают неплохие инструкторы, которые за 800 сомов в час научат вас или вашего ребенка кататься на лыжах.
Кашка-Суу
Туристический центр «Кашка-Суу» - в
Дневной скипасс для взрослого на кресельной канатке обойдется в 100 сомов, на буксировочной – 800 сомов. Если будете брать совместный абонемент (кресельная + буксировочная), это стоит 1,1 тысячи сомов. Для деток цены на скипассы - 500, 400 и 550 сомов.
Прокат взрослых лыж и сноубордов - 600 сомов в сутки, детских – 450 сомов. За аренду санок-ледянок придется отдать 200 сомов, коньков – 100 сомов. Услуги инструктора - 800 сомов в час.
Ак-Таш
Горнолыжный отель «Ак-Таш» находится в
Цены на базе «Акташ» радуют. Дневной абонемент для взрослых стоит 500 сомов, для детей – 300 сомов. Прокат снаряжения - 500-600 сомов. Обучение - 500 сомов в час.
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