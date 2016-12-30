Бросай курить, вставай на лыжи. Где покататься этой зимой

Горнолыжный спорт в нашей стране становится все популярнее. Лыжи и сноуборд - отличная замена недельным застольям. Новогодние праздники – самое подходящее время, чтобы освоить экстремальные виды спорта. А мы расскажем о самых популярных базах страны.

Каракол

Начнем, пожалуй, с отдаленных горнолыжных баз. Самая известная среди них не только в Кыргызстане, но и за его пределами – «Каракол». База находится в 7 километрах от города Каракола (Иссык-Кульская область) и более 400 километрах от Бишкека.

Катание на базе в будние дни обойдется в 900 сомов для взрослого и 700 сомов для ребенка. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни ски-пасс стоит 1,2 тысячи для взрослого и 900 сомов – для ребенка. В выходные и праздники можно взять скипасс на полдня за 900 сомов.

Если своего снаряжения нет, можно взять в прокат. Аренда комплекта лыж или сноуборда обойдется в 400, 600 или 1 тысячу сомов в день в зависимости от года выпуска и состояния инвентаря. Для детей на базе есть саночная трасса. Аренда матрасов и саней - 200-300 сомов за день.

Если вы впервые решили освоить лыжи или доску, лучше взять инструктора. Его услуги будут стоить 1 тысячу сомов в час.

Кроме того, нужно учитывать стоимость проезда до Каракола и проживание. На территории базы номера стоят от 1,5 тысячи сомов и выше. Вариант дешевле можно найти в городе. Там проживание в среднем стоит 700-800 сомов с человека в сутки с завтраком.

В среднем двухдневная поездка на «Каракол» без дополнительных развлечений в праздничные дни обойдется в 7-8 тысяч с человека.

Тоо-Ашуу

Вторая по удаленности от города база – Тоо-Ашуу. Она находится на въезде в живописную Суусамырскую долину. База расположена на южном склоне перевала Тоо-Ашуу в 120 километрах от черты Бишкека. Добраться до базы можно примерно за 2,5-3 часа по дороге Бишкек - Ош.

«Тоо Ашуу» находится на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря. Благодаря этому здесь раньше всех открывается и позже всех завершается зимний сезон. В будние дни скипасс обойдется взрослому в 600 сомов, в выходные и праздничные – в 800 сомов. Абонемент на полдня стоит 400 сомов в будни и 600 сомов – в выходные и праздники.

Для детей до 6 лет катание бесплатное. Для детей с 6 до 12 лет скипасс стоит 400 сомов в будни и 600 сомов – в выходные и праздники. Аренда лыжного комплекта лыжного снаряжения обойдется в 600 сомов, для сноуборда – в 700 сомов. Можно покататься и на санках. Их прокат обойдется в 250 сомов в день. Кроме того, каждую деталь горнолыжного снаряжения можно взять в аренду по отдельности.

Для тех, кто хочется воспользоваться услугами инструктора, предусмотрены разные варианты. Час занятий стоит 700 сомов. А вот на целый день услуги инструктора обойдутся в 3 тысячи сомов для взрослого и 2 тысячи сомов для ребенка.

На «Тоо-Ашуу» можно остановиться на пару дней. Проживание обойдется от 5,7 до 9,5 тысячи. Самый выгодный вариант - поселиться большой компанией. Можно выбрать варианты проживания в номере или вагончике с завтраком или без.

Орловка

Еще одна удаленная горнолыжная база – «Орловка». Она находится в 100 километрах от столицы по трассе Бишкек – Иссык-Куль. Дорога до базы займет 1-1,5 часа.

«Орловка» - современный горнолыжный комплекс площадью 50 гектаров , находящийся на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

Стоимость скипаса для взрослого 700 сомов в будни и 1 тысячу сомов в выходные и праздничные дни. Детский абонемент - 600 сомов в будние, выходные и праздничные дни. Для совсем маленьких горнолыжников есть трассы «Малыш» и «Карапуз» (до 8 лет). Скипассы на них стоят 300 сомов в день. Полдня катания - 500 сомов в будние дни и 700 сомов в выходные и праздники.

Прокат взрослого лыжного инвентаря стоит 600 сомов в день, детского – 400 сомов в день. Сноубордистам аренда снаряжения обойдется в 600 сомов в день. Услуги инструктора - 800 сомов в час или 4 тысячи сомов в день.

На территории «Орловки» есть гостиничный комплекс. Проживание в нем стоит от 2,6 до 30 тысяч сомов. Базу советуют посетить тем, кто решил поставить на лыжи ребенка.

Чункурчак

Большинство горнолыжных баз страны находится недалеко от Бишкека. Динамично развивается «Чункурчак», расположенный в одноименном ущелье. В этом году на базе открылся еще один подъемник – пятый. Отличает базу то, что все подъемники на ней только кресельные.

Стоимость скипасса для взрослых - 800 сомов в будние дни и 1,2 тысячи сомов – в выходные и праздники. Для деток цены чуть ниже – 500 и 800 сомов. Взять скипасс - 900 сомов для взрослого и 500 сомов для ребенка.

Детей на базе ожидает маленький сюрприз - специальный детский подъемник, ленточный траволатор длиной 100 метров . Зона катания вокруг него огорожена. На сегодня подобный подъемник – единственный в стране.

ЗИЛ

Среди наиболее известных баз страны можно назвать «ЗИЛ». Она в 35 километрах от Бишкека на высоте 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Это ближайшая база к городу.

Скипассы для взрослых стоят 700 сомов в будние дни и 1,1 тысячи сомов в выходные и праздники. Для детей - 450 и 650 сомов. Есть отдельный прайс-лист для начинающих лыжников и сноубордистов. Для них установлена отдельная канатная дорога, которая стоит 350 сомов в будни и 550 сомов - в выходные и праздники.

Прокат снаряжения обойдется в 350-600 сомов. Точного прайса на обучение у базы нет. Надо договариваться с инструктором на месте. Но имейте в виду, что больше 1 тысячи сомов в час это стоить не будет.

Теоретически на базе три спуска — основная трасса, восточный спуск и третья для тех, кто любит скорость. Лишь одна канатка на «ЗИЛе» – кресельная. Остальные – бугельные. Подниматься тяжеловато.

Тогуз-Булак

Чуть дальше от «ЗИЛа» находится горнолыжная база «Тогуз-Булак». Высота над уровнем моря 1,9–2,2 тысячи метров. Она в 40 километрах от Бишкека и 8 километрах от курорта «Ысык-Ата». Так что, если надоест кататься, можно рвануть в теплые бассейны.

Дневной абонемент взрослому обойдется в 700 сомов в будние дни и 1 тысячу сомов в выходные. Детям - 500 и 700 сомов.

Здесь можно взять снаряжение напрокат. Стоить комплект лыж или сноуборда будет 600 сомов в день. На «Тогуз-Булаке» работают неплохие инструкторы, которые за 800 сомов в час научат вас или вашего ребенка кататься на лыжах.

«Тогуз-Булак» отлично подходит для тех, кто уверенно стоит на доске или лыжах. А вот новичкам и деткам здесь тяжеловато. Пологих склонов почти нет, да и трассу практически не катают ратраком.

Кашка-Суу

Туристический центр «Кашка-Суу» - в 35 километрах от Бишкека. На базе есть гостиничный комплекс, кресельная и буксировочная канатные дороги, спортивная площадка и каток.

Дневной скипасс для взрослого на кресельной канатке обойдется в 100 сомов, на буксировочной – 800 сомов. Если будете брать совместный абонемент (кресельная + буксировочная), это стоит 1,1 тысячи сомов. Для деток цены на скипассы - 500, 400 и 550 сомов.

Прокат взрослых лыж и сноубордов - 600 сомов в сутки, детских – 450 сомов. За аренду санок-ледянок придется отдать 200 сомов, коньков – 100 сомов. Услуги инструктора - 800 сомов в час.

На базе «Кашка-Суу» есть гостиничный комплекс. Проживание обойдется от 900 сомов до 5,5 тысячи сомов. В сумму входит парковка автомобиля. Есть и новогодние путевки в зону отдыха.

Ак-Таш

Горнолыжный отель «Ак-Таш» находится в 30 км от Бишкека на высоте 2100 м над уровнем моря в красивейшем урочище ущелья Оруу-Сай.

Цены на базе «Акташ» радуют. Дневной абонемент для взрослых стоит 500 сомов, для детей – 300 сомов. Прокат снаряжения - 500-600 сомов. Обучение - 500 сомов в час.