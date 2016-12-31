Индекс оливье: за год салат подешевел на 80 сомов

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Какой новогодний стол без оливье?!
Название популярный салат получил в честь своего создателя, шеф-повара Люсьена Оливье, державшего в Москве в начале 1860-х годов ресторан парижской кухни «Эрмитаж».
Изначальный рецепт того самого салата известен: два рябчика, телячий язык,
Классика жанра
Но за многие годы ингредиенты менялись, дорогие экзотические продукты заменили дешевыми. Классический оливье сегодня состоит из 7-8 ингредиентов:
• отварной картофель;
• отварная морковь;
• вареная колбаса или отварное мясо;
• яйца вкрутую;
• соленые огурцы;
• консервированный зеленый горошек;
• майонез или сметана;
• укроп.
Все нарезается кубиками, перемешивается и заправляется майонезом.
Интересный факт
Самый большой в мире салат оливье весом 1 тысяча
Изучив цены на рынках и супермаркетах Бишкека, мы составили свой индекс оливье.
Чтобы выяснить стоимость одной салатницы оливье, мы взяли в расчет, что для приготовления потребуется по
Исходя из такого - весьма приблизительного - рецепта выяснилось, что оливье вполне можно считать одним из недорогих новогодних блюд. Средняя стоимость салата составила 321 сом. Год назад он был дороже на 80 сомов.
Кстати, в 2016 году впервые за долгие годы в Кыргызстане наблюдалась дефляция. Проще говоря, цены не росли, а, наоборот, падали.
А потому, пока есть возможность, наслаждаемся любимыми блюдами.
URL: http://_/obschestvo/42670/