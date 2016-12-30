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В память погибших в катастрофе Ту-154 тысячи сербских болельщиков исполнили песню

30/12/16 12:54, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В честь российских граждан, погибших при крушении самолета Ту-154, перед матчем Евролиги в Белграде прозвучала сербская народная песня «Тамо далеко» в исполнении Ансамбля имени Александрова.

 

Запись песни включили болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда». Видео опубликовано в YouTube.

 

Пока звучала песня, болельщики держали огромный баннер со словами: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!» Люди в зале встали и пели вместе с хором. После окончания песни все болельщики, находящиеся в зале, аплодировали.

 

 

 

Ту-154 Министерства обороны России разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В самолете находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. Все, находящиеся на борту, погибли.

 

URL: http://_/obschestvo/42660/

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