В память погибших в катастрофе Ту-154 тысячи сербских болельщиков исполнили песню

В честь российских граждан, погибших при крушении самолета Ту-154, перед матчем Евролиги в Белграде прозвучала сербская народная песня «Тамо далеко» в исполнении Ансамбля имени Александрова.

Запись песни включили болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда». Видео опубликовано в YouTube.

Пока звучала песня, болельщики держали огромный баннер со словами: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!» Люди в зале встали и пели вместе с хором. После окончания песни все болельщики, находящиеся в зале, аплодировали.

Ту-154 Министерства обороны России разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В самолете находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. Все, находящиеся на борту, погибли.