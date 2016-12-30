Новый год без пожаров: как избежать неприятностей

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К Новому году многие закупили свечи, бенгальские огни, фейерверки, нарядили елку, развесили гирлянды. Однако неправильное их использование может привести к беде. ИА «24.kg» расскажет, как избежать пожара.
Елку необходимо устанавливать на устойчивой подставке, не использовать для украшения вату, свечи, бумагу. Перед тем как подключать гирлянду, следует проверить целостность изоляции.
В случае возникновения пожара елка не должна мешать эвакуации людей. Загоревшуюся искусственную елку не следует трогать руками, лучше накрыть ее тканевым покрывалом.
Запрещается:
По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в новогоднюю ночь-2016 в Кыргызстане произошло 35 пожаров, из них 19 при использовании пиротехники. К счастью, обошлось без жертв.
Как рассказали ИА «24.kg» в МЧС, в ночь на 1 января будут дежурить более 800 пожарных и спасателей. Всего привлекут 160 спецмашин, из них 129 пожарных расчетов и 31 аварийно-спасательную машину.
URL: http://_/obschestvo/42657/