Погода на 31 декабря - 1 января: в Кыргызстане снега не будет

По всей территории Кыргызстана 31 декабря и 1 января без осадков. Об этом сообщило Агентство по гидрометеорологии.

В Бишкеке температура воздуха в субботу ночью ожидается до -3 градусов, днем +3…+5. В воскресенье днем будет теплее – до +7, ночью до -4 градусов. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 2- 7 метров в секунду.

В Оше, Джалал-Абаде и Баткене ночью до -3 градусов, днем - до +7 градусов.

В Нарынской области ожидается до -18 градусов ночью и до -13 градусов днем.

В Иссык-Кульской и Таласской областях температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем поднимется до +5 градусов.