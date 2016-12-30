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Погода на 31 декабря - 1 января: в Кыргызстане снега не будет

30/12/16 16:01, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

По всей территории Кыргызстана 31 декабря и 1 января без осадков. Об этом сообщило Агентство по гидрометеорологии.

 

В Бишкеке температура воздуха в субботу ночью ожидается до -3 градусов, днем +3…+5. В воскресенье днем будет теплее – до +7, ночью до -4 градусов. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 2-7 метров в секунду.

 

В Оше, Джалал-Абаде и Баткене ночью до -3 градусов, днем - до +7 градусов.

 

В Нарынской области ожидается до -18 градусов ночью и до -13 градусов днем.

 

В Иссык-Кульской и Таласской областях температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем поднимется до +5 градусов.

URL: http://_/obschestvo/42654/

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