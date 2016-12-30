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С 31 декабря по 2 января кыргызско-китайская граница будет закрыта

30/12/16 10:37, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В связи с празднованием Нового года пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» с 31 декабря по 2 января включительно будут закрыты. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ управления информационного обеспечения ГПС КР.

 

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 3 января 2017 года.

 

URL: http://_/obschestvo/42641/

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