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В Кыргызстане религиозным деятелям начали преподавать труды Жусупа Баласагына

30/12/16 10:37, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Религиозным деятелям (имамам) Кыргызстана начали преподавать труды Жусупа Баласагына. Об этом ИА «24.kg» рассказал председатель Фонда «Ыйман» Нуржигит Кадырбеков.

 

По его словам, в 2016-м отметили 1000-летие выдающегося интеллектуала эпохи Ренессанса, колоссальный труд которого «Благодатное знание» включает в себя многие вопросы религии, науки, рассуждения о поведении человека, совести и другое. «Это объемное произведение, поэтому религиозным деятелям будут преподаваться только фрагменты, а по итогам они сдадут тесты по пройденному материалу», - сказал Нуржигит Кадырбеков.

 

«Мы преподаем также труды отечественных поэтов - Арстанбека, Токтогула - в части, где они говорили о совести, о религии», - сказал глава Фонда.

 

URL: http://_/obschestvo/42640/

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