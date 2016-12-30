Дети из регионов Кыргызстана получили к Новому году подарки и зимнюю одежду

Дети из малоимущих семей, сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья из регионов Кыргызстана получили к Новому году подарки и зимнюю одежду. Благотворительную акцию организовали ОАО «Кыргызалтын» и местные районные администрации.

Школьникам из Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей вручили 1,5 тысячи подарков и 21 комплект с зимней курткой и обувью.

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области подарки получили более двухсот детей.

Остальные презенты уехали в Иссык-Кульскую область – в села Тонского и Джети-Огузского районов, в города Балыкчи и Каракол.