В Кыргызстане молодежь интересуется рабочими профессиями

В Кыргызстане 15 тысяч 329 человек обучаются в ПТУ и лицеях. Об этом заявили на коллегии Министерства образования и науки.

Как отметил директор Агентства начального и среднего профессионального образования Таалайбек Чолпонкулов, в республике работают сто лицеев и училищ, где обучают более 80 профессиям и специальностям.

«В последнее время растет интерес к рабочим профессиям. В этом году в некоторых учебных заведениях был конкурс по 5-6 человек на место», - отметил он.