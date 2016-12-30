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В доме ветерана ВОВ отключили свет. Власти объяснили, почему

30/12/16 08:57, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В полномочном представительстве правительства в Баткенской области объяснили, почему отключили свет в доме ветерана Великой Отечественной войны.

 

Как рассказали ИА «24.kg» в пресс-службе ППП, 22 декабря инспекторы ОАО «Ошэлектро» при проверке электросчетчика в доме жителя села Паскы-Арык Баткенского района Нурдина Ысманова обнаружили провод, по которому электроэнергия поступала в обход счетчика.

 

Как сообщается, инспекторы составили акт на 20 тысяч 326 сомов за незаконное использование электроэнергии, и на основании этого дом Нурдина Ысманова 28 декабря был отключен от электроснабжения. 

 

Ветеран ВОВ - 96-летний Мамат Ысманов проживает в доме своего сына Нурдина Ысманова, который и задолжал большую сумму за свет. Однако еще вчера свет данному дому дали, пояснили в пресс-службе ППП.

 

«Закон для всех один, и за свет они должны выплатить 20 тысяч 326 сомов», - рассказали в пресс-службе.

 

До какого числа дали электроэнергию в дом, где проживает ветеран, не уточнили.

 

 

Напомним, в СМИ прошла информация о том, что в Баткенской области за задолженность перед энергетиками отключили свет в доме ветерана ВОВ.     

 

URL: http://_/obschestvo/42622/

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