На ремонт театра оперы и балета имени А.Малдыбаева выделили более 29 миллионов сомов

Кыргызский государственный театр оперы и балета имени А.Малдыбаева выбрал подрядчика для капитального ремонта фасада и кровли здания. Информация размещена на портале государственных закупок.

На ремонт выделили 29 миллионов 117 тысяч сомов.

Из восьми участников тендера победителем признано ОсОО «Биауто», готовое отремонтировать здание театра за 19 миллионов 980 тысяч 783,52 сома.

Как сообщило ИА «24.kg», победителем сначала объявили ОсОО «Ремсервис», оценившее работы в 26,8 миллиона сомов и занимавшее 7-е место среди других участников. Позже победителем признали ОсОО «Биауто», которое якобы не внесло гарантийное обеспечение конкурсной заявки.

Наименьшую стоимость выставило ОсОО «Тоо Ашкан» - 19 миллионов 498 тысяч 241,6 сома.