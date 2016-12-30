Спасибо, что был: за что благодарить уходящий 2016-й

Конец декабря – период подведения итогов года. У каждого они свои – хорошие или не очень, выдающиеся или поскромнее, радостные или печальные.

В любом случае прошедший год дал каждому из нас что-то новое, чему-то научил, даже если мы спотыкались и было сложно. Один приобрел, другой потерял. Но и потери, как бы грустно ни становилось от них, тоже нужны. Иначе мы не сможем по-настоящему оценить то, что имели, или того, кто был рядом и ушел.

Сегодня мы вспоминаем то, за что благодарны уходящему 2016-му.

Без революций, зато с Конституцией

Пожалуй, каждый год в душе у кыргызстанцев возникает чувство тревоги по поводу того, какой же будет в стране социально-политическая ситуация. Обошлось без революций, зато отыскали Конституцию и даже внесли в нее поправки. Теперь с обновленным Основным законом перемены должны пойти семимильными шагами, и что важно - эволюционным путем. Замечательно. В стабильной стране больше шансов на развитие.

С перебоями, но со светом

Год начинался с угроз гражданских активистов выйти на митинги против повышения тарифов на электроэнергию. Тарифы повышать не стали, как и практиковать систему веерных отключений. Правда, временами свет гас, но это было не так критично.

В Токтогулке удалось накопить объем воды для полного удовлетворения потребностей населения собственной электроэнергией.

Кстати, чиновники намерены вернуться к вопросу цен на свет в 2017-м. Но это будет уже в следующем году. А пока порадуемся за кошельки, которые не пришлось опустошать ради благ цивилизации.

Хлеб - всему голова

Он за прошедшие месяцы не подорожал. Держались довольно долго и цены на бензин. Приятно было заезжать на заправку.

По данным Нацстаткома, за три квартала 2016 года цены на продтовары и тарифы снизились на 2,5 процента, в то время как в январе-сентябре 2015-го наблюдался их рост на 1,1 процента.

Снижение цен отмечалось практически на все виды продтоваров, в том числе на яйца, муку, рис, мясо и молочную продукцию. Больше всего (на 38 процентов) упали цены на свежие овощи.

Застрахуй свой дом и спи спокойно

В феврале 2016-го вступил в силу Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий». Дело это добровольное, хоть закон и обязателен для всех. Правительство отказалось от идеи штрафовать граждан. Поэтому сейчас каждый решает сам, страховать ли свое жилище от пожаров и стихийных бедствий. Стоит это недорого: 600 сомов за год в сельской местности и 1,2 тысячи сомов - в городской.

ОАО «Государственная страховая организация» уже произвела семь выплат. В том числе две из них – по полмиллиона сомов. Оба последних случая произошли в Ошской области (один – в Ноокатском районе, другой – в Кара-Суйском), где у владельцев сгорели дотла дома. Теперь люди смогут восстановить жилье.

Страховщики работают над повышением грамотности населения. Но почти за год составлено лишь около 10 тысяч договоров, тогда как в республике официально зарегистрировано 1,1 миллиона единиц жилья.

Эх, прокачу!

За год в республике отремонтированы и заасфальтированы десятки километров автомобильных дорог. Одна из них Бишкек – аэропорт «Манас». Ремонт был долгим и с переделками. Но все равно дорога, дающая гостям первое впечатление о столице, стала лучше, чем была.

А чего стоил ремонт дороги Балыкчи – Корумду?! Премьер-министр Темир Сариев из-за скандала ушел в отставку. Новая трасса, несомненно, создаст более комфортные условия для автовладельцев.

За успех!

Организацию и проведение II Всемирных игр кочевников не критиковал только ленивый. Но их, однозначно, можно записать в события года. Игры, известные в мире как World Nomad Games, собрали около тысячи спортсменов из более 50 стран мира.

Освещали ВИК почти 500 представителей местных и мировых СМИ, в частности из Австралии, Великобритании, Германии, Малайзии, США, Южной Кореи и других стран. О кочевой культуре рассказали ярко, красочно. Церемония открытия запомнится надолго. Тем более что еще неизвестно, состоятся ли третьи игры в 2018 году.

Узнали о Кыргызстане и благодаря нашим талантам. Кайрат Примбердиев вышел в полуфинал, а потом и в финал конкурса «Голос». Группа «Тумар» из КР стала призером на «Минуте славы» в Братиславе. Прославляли нашу Родину и другие талантливые кыргызстанцы.

Также команда «Азия MIX» впервые стала чемпионом в финале Высшей лиги КВН, обойдя соперников — «Спарту» из Астаны, «Радио Свобода» из Ярославля, сборную города Мурманска и сборную Большого Московского государственного цирка.

Остается надеяться, что в 2017-м поводов для радости будет не меньше.