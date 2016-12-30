Кыргызстанцы будут отдыхать до 4 января

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В Кыргызстане дни с 1 по 3 января объявлены нерабочими. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
В целях рационального использования выходных и нерабочих дней в 2017 году рабочий день 3 января переносится на нерабочий день 9 января для работников предприятий, организаций и учреждений, работающих по пятидневному графику с двумя выходными.
Таким образом, кыргызстанцы будут отдыхать 31 декабря 2016 года, 1, 2 и 3 января 2017-го, а 9 января будет рабочим днем.
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