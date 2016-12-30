В Кыргызстане направили в суд дело экс-министра обороны

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Военная прокуратура окончила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Таалайбека Омуралиева.
Его обвиняют в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностным положением и соучастии в преступлении.
Следствие установило, что Таалайбек Омуралиев, будучи министром обороны КР, принял с начальником финансового управления ведомства в нарушение требований законодательства решение о выдаче из республиканского бюджета займа в 5 миллионов сомов хозяйствующему субъекту. Указанные средства предназначались для других целей.
В результате противоправных действий выданные деньги хозяйствующий субъект использовал не по целевому назначению.
URL: http://_/obschestvo/42610/