В Кыргызстане около сотни чиновников наказаны за нарушение прав ЛОВЗ

Генеральная прокуратура Кыргызстана выявила 138 нарушений прав граждан с ограниченными возможностями, наказано 91 должностное лицо, возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщили в главном надзорном органе страны.

По их данным, наибольшее количество нарушений выявлено в сфере реализации права на труд: ЛОВЗ не берут на работу или необоснованно увольняют.

В прокуратуре добавили, что к государственным мерам, способствующим трудоустройству ЛОВЗ, можно отнести квотирование рабочих мест - 5 процентов на всех предприятиях и организациях с численностью более 20 сотрудников.

По официальным данным, в республике в настоящее время насчитывается 172 тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них более 28 тысяч – дети.

Ранее депутат парламента Дастан Бекешев предложил брать в штат каждого министерства и ведомства на постоянной основе по одному гражданину с ограниченными возможностями здоровья.