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<strong>Коллектив ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с 2017 годом!</strong>
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Коллектив ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с 2017 годом!

31/12/16 16:00, Бишкек – ИА «24.kg»

Промелькнул, пролетел, пробежал еще один год. И вот мы на пороге нового – 2017-го, который обещает много новых открытий и начинаний.  

 

Так повелось, что в канун нового жизненного этапа люди подводят итоги в самых разных областях – в политике, бизнесе, искусстве, образовании, военном деле, медицине. У кого-то дела шли просто великолепно, кто-то со скрипом одолевал непростые преграды, кто-то сделал чудесное открытие и подарил его людям, а кто-то просто выполнял повседневные обязанности, и вот надо же, именно это всем было просто необходимо.

 

Жизнь – штука непредсказуемая, словно неизведанная дорога: никогда не знаешь, что там, за поворотом. И в этом ее прелесть.

 

Давайте легко простимся с пройденным, отпустим уходящий високосный год с его неожиданностями и нелегкими испытаниями. Согласитесь, было и в нем немало веселых и забавных дней.

 

ИА «24.kg» поздравляетчитателей и всех кыргызстанцевс Новым годом!Если верить Восточному гороскопу, то год Петуха обещает успех в начинаниях.

 

Любое дело можно начать с нуля и добиться многого, надо лишь честно работать, быть целеустремленным и не лениться. Ведь известно, что петух клюет по зернышку.

URL: http://_/obschestvo/42597/

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