Битва за депутатские значки. ЦИКу рекомендуют отменить тендер

Сегодня межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб на действия или бездействие закупающих организаций в соответствии со статьей 49 закона КР «О госзакупках» рекомендует отменить тендер на ЛОТ №1 «Нагрудные знаки». Об этом ИА «24.kg» сообщили адвокаты Виталия Подстречного.

Комиссия рекомендует Центризбиркому провести повторный конкурс с разработкой подробной технической спецификации и с пересмотром критериев оценки квалификационных требований, а также при оценке и сравнении заявок использовать только процедуры и критерии в соответствии с настоящим законом и конкурсной документацией.

Напомним, заявки на тендер поступили от 12 участников. Наименьшую цену за значки предложил Виталий Подстречный – 675 тысяч сомов, однако Центризбирком признал победителем ОсОО «Медальер». Позже член тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев заявил, что продукция Виталия Подстречного не соответствует требованиям и выполнена из дешевой китайской латуни.

Однако на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб на действия или бездействие закупающих организаций, где рассматривался вопрос по тендеру на значки для депутатов местных кенешей, выяснилось, что и продукция ОсОО «Медальер», не соответствует техническим требованиям.