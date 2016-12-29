Бишкекская ТИК: Депутаты сами купили удостоверения и значки

Бишкекская территориальная избирательная комиссия получила уже готовые удостоверения и значки. Об этом ИА «24.kg» сообщил ее председатель Кайрат Маматов.

По его словам, значки и удостоверения привезли из Бишкекского городского кенеша на подпись. «Наверное, они сами закупили. ТИК дала форму значка и образец удостоверения, утвержденную постановлением Центризбиркома от 14 мая 2013 года. Значки для депутатов горкенеша отличаются по форме. ЦИК делает значки для депутатов Жогорку Кенеша. У БГК утвержденная форма. Как-никак, это депутаты столицы Кыргызстана. Отличаются и удостоверения», - сказал Кайрат Маматов.

Он предположил, что на изготовление значков БГК потратил 45 тысяч сомов (по 1 тысяче сомов на депутата). «Для политических партий это незначительная сумма. В ТИК таких денег нет, бюджет расписан до копейки», - отметил глава ТИК.

Напомним, народные избранники сегодня получили мандаты. Значки им вручила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Ранее Центризбирком объявил тендер на покупку значков и удостоверений для новоизбранных депутатов. Заявки поступили от 12 участников. Наименьшую стоимость за значки предложил Виталий Николаевич Подстречный – 675 тысяч сомов. Изготовление удостоверений он оценил в 585 тысяч сомов.

Несмотря на то, что поступили предложения с более низкой ценой, Центризбирком признал победителем ОсОО «Медальер». Удостоверения для депутатов изготовит «Алтын-Тамга» за 1 миллион 305 тысяч сомов. Остальные заявки отклонили якобы за несоответствие техническим требованиям.

Однако поставщики написали жалобу в Департамент государственных закупок. Межведомственная комиссия решила в течение 7 дней ничего не предпринимать, а разобраться в ситуации.