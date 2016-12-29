RSS
facebookfacebookgoogale+
Купи устойчивость к бактериям
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 29 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 16:50
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Жанар Акаев: Следует ввести хотя бы временный запрет на охоту и посмотреть эффект от него

29/12/16 15:40, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Следует ввести хотя бы временный запрет на охоту, скажем, до 2025 года и посмотреть, каков будет эффект. Об этом ИА «24.kg» сказал депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев (СДПК).

 

По его словам, полный запрет на охоту правительство не одобряет, оно считает, что это может привести к увеличению числа браконьеров. «Поэтому для начала нужно ввести временный. И если эта мера даст положительный результат, необходимо продлить ее, если же нет, принять другое решение», - сказал Жанар Акаев.  

 

«Деньги от охоты в бюджет не идут, они поступают на охранные мероприятия, на подкормку диких животных, но я очень сомневаюсь, что эти корма дают животным», - признался депутат.

 

«Ничего не нужно придумывать в борьбе с браконьерством, нужно лишь усилить контроль со стороны правительства», - сказал Жанар Акаев.

 

По его словам, в феврале 2017 года на рассмотрение парламента поступит законопроект, запрещающий истреблять диких животных. 

 

«Мы попросили правительство до 15 января 2017 года внести свои предложения по запрету охоты, мы готовим свои, и думаю, разработаем согласованное решение по данному вопросу, а в феврале вынесем на рассмотрение ЖК, даже если правительство не одобрит законопроект», - сказал парламентарий.

 

Как отметил нардеп, инициаторы запрета на охоту в республике намерены с помощью СМИ проводить масштабную акцию против нелегальной охоты.  

URL: http://_/obschestvo/42574/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ