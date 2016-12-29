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Сотрудник дорожной полиции оригинально подшутил над девушкой

29/12/16 13:13, Бишкек – ИА «24.kg»

В Интернете появилось видео, в котором сотрудник полиции оригинально подшутил над девушкой, подозреваемой в управлении авто в нетрезвом состоянии.

 

Действие на видео происходит в патрульном автомобиле. Сотрудник полиции просит девушку подуть в обыкновенный свисток вместо алкотестера, чтобы «проверить», пьяна она или нет. Девушка покорно соглашается и несколько раз пытается «сдать» тест, уверяя сотрудника полиции в том, что она абсолютно трезвая.

 

 

 

При этом полицейский пытается с серьезным видом снять со свистка «показания». «Вы ждете, пока покраснеет?» - интересуется девушка, пока мужчина внимательно осматривает свисток.

 

Место и время происходящего из ролика выяснить не удалось.

URL: http://_/obschestvo/42571/

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