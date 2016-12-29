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Отец доказал дочери, что Санта-Клаус не выдумка

29/12/16 16:36, Бишкек – ИА «24.kg», Надежда ГОРОХОВА

Польский блогер Михал Могила доказал шестилетней дочери, что Санта-Клаус существует. Он снял ролик о новогоднем персонаже и выложил его в Сеть. Об этом сообщают российские СМИ.

 

Как сказано в описании к ролику, девочка начала сомневаться, что Санта-Клаус действительно есть, и отец решил вернуть ребенку веру в праздник. Чтобы перехитрить дочь, он использовал компьютерные спецэффекты.

 

«Я решил убедить ее, что старик с бородой настоящий. Мы с дочкой придумали навести камеру на елку, чтобы запечатлеть момент появления Санты. Как только она нашла подарки, потребовала показать, что на записи», — написал Михал в комментарии к видео.

 

 

Ролик был выложен в сеть 24 декабря, за это время он набрал более 130 тысяч просмотров.

URL: http://_/obschestvo/42559/

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