Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии предлагают повысить в пять раз

В Кыргызстане штрафы за вождение в состоянии опьянения предлагают повысить в пять раз. Поправки в Административный кодекс вынесены на общественное обсуждение.

Инициатором выступает депутат парламента Махабат Мавлянова.

Она отмечает, что, несмотря на ужесточение ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения с июля 2014 года, количества правонарушений значительно не сократилось.

«В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями (с человеческими жертвами и значительным материальным ущербом) совершают водители, находящиеся в нетрезвом состоянии. Предусмотренные кодексом административные штрафы несоизмеримы с возможными последствиями», - говорится в справке-обосновании.

Согласно действующей редакции кодекса, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере ста расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

Поправками предлагается увеличить штраф до пятисот расчетных показателей или лишать права управления транспортными средствами сроком на один год.

Штраф за допуск к управлению транспортом лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, предлагают повысить с двухсот до пятисот расчетных показателей. Один расчетный показатель равен ста сомам.

Напомним, в парламенте обсуждаются другие поправки для виновников ДТП со смертельным исходом, предусматривающие внесение в УК КР нового вида наказания – пожизненного лишения права управлять транспортным средством.