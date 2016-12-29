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Китаянка установила рекорд, родив здорового ребенка в 64 года

29/12/16 07:47, Бишкек – ИА «24.kg»

Жительница китайской провинции Цзилинь родила сына в 64 года, став самой возрастной женщиной в Китае, родившей здорового ребенка. Об этом сообщил портал Sina.

 

По его данным портала, роды прошли в среду в одной из больниц города Чанчунь.

 

Отмечается, что забеременеть женщине удалось с помощью процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Как сообщили ее знакомые, она с мужем решилась на рождение ребенка в таком возрасте после того, как недавно умер их единственный ребенок.

URL: http://_/obschestvo/42541/

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