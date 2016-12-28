В Кыргызстане для наблюдения за снежными барсами купят 100 фотоловушек

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Республиканский фонд охраны природы и развития лесной природы объявил тендер на покупку фотоловушек для мониторинга популяции снежного барса в Кыргызстане.
Со специального счета выделили 4,5 миллиона сомов. Закупка проводится методом заключения прямого договора, так как ранее объявленные торги не состоялись.
Камеры должны работать в режиме «день/ночь» при температуре от -35 до +45 градусов. Дальность срабатывания - от
Ранее установленные фотоловушки в Государственном природном парке «Хан-Тенири» и Сарычат-Ээрташском государственном природном заповеднике запечатлели сурка, лисицу, косулю, архара, барса, медведя.
Напомним, в Кыргызстане в 2017 году пройдет саммит по сохранению снежного барса.
URL: http://_/obschestvo/42520/