На Токтогульской ГЭС продолжают устранять последствия аварии

В Кыргызстане на Токтогульской ГЭС продолжается ремонт после аварии, специалисты начали изоляцию нового кабеля. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Национальном энергохолдинге.

Отмечается, что специалисты приступили к изоляции кабельной линии. Работы продлятся два дня. Новый кабель уже проложили, соединили, теперь предстоит его запаять.

Энергетики планируют запустить второй гидроагрегат ГЭС после 10 января.

Повреждение произошло на кабельной линии 500 кВ, фаза С, ниже муфты на 15 метров . Заменить планируется 28 метров кабеля. Он есть в резерве. Весной начнется полная замена кабельной линии.

Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.