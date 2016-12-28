На Токтогульской ГЭС продолжают устранять последствия аварии

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Кыргызстане на Токтогульской ГЭС продолжается ремонт после аварии, специалисты начали изоляцию нового кабеля. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Национальном энергохолдинге.
Отмечается, что специалисты приступили к изоляции кабельной линии. Работы продлятся два дня. Новый кабель уже проложили, соединили, теперь предстоит его запаять.
Энергетики планируют запустить второй гидроагрегат ГЭС после 10 января.
Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.
URL: http://_/obschestvo/42518/