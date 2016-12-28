RSS
facebookfacebookgoogale+
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
Маленькое пособие? Это ваши личные проблемы
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 28 декабря 2016 года. Среда. Бишкекское время 16:34
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Воспитанникам школ-интернатов будут выделять на питание не 40 сомов, а 110 сомов в день

28/12/16 16:22, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал постановление об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

Действующие нормы питания воспитанников художественных школ-интернатов, которые действуют с 1 января 2008 года, не соответствуют нормам питания воспитанников образовательных организаций в условиях роста цен на основные продукты питания, в первую очередь, на хлебобулочную и мясомолочную продукцию.

 

Увеличены денежные нормы питания 398 воспитанникам в школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных школах Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей и Бишкека до 110 сомов в день.

 

Дополнительные средства изыскали за счет средств республиканского бюджета.

 

URL: http://_/obschestvo/42517/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ