Воспитанникам школ-интернатов будут выделять на питание не 40 сомов, а 110 сомов в день

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал постановление об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Действующие нормы питания воспитанников художественных школ-интернатов, которые действуют с 1 января 2008 года, не соответствуют нормам питания воспитанников образовательных организаций в условиях роста цен на основные продукты питания, в первую очередь, на хлебобулочную и мясомолочную продукцию.
Увеличены денежные нормы питания 398 воспитанникам в школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных школах Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей и Бишкека до 110 сомов в день.
Дополнительные средства изыскали за счет средств республиканского бюджета.
URL: http://_/obschestvo/42517/