Сегодня в рубрике «Официально»

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Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписан закон о внесении изменений в Конституцию КР;
- Турсунбек Абдылдаев, Самыйбек кызы Адина и Рахатбек Усенкожоев награждены медалями «Даңк».
Окмотпресс: Подписано постановление об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах.
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