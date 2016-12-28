RSS
facebookfacebookgoogale+
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 28 декабря 2016 года. Среда. Бишкекское время 16:34
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Сегодня в рубрике «Официально»

28/12/16 16:12, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписан закон о внесении изменений в Конституцию КР;

- Турсунбек Абдылдаев, Самыйбек кызы Адина и Рахатбек Усенкожоев награждены медалями «Даңк».

 

Окмотпресс: Подписано постановление об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах.

 

URL: http://_/obschestvo/42511/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ