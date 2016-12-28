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29 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

28/12/16 17:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

 

В Бишкеке:

 

  • 9.00-18.00 – улицы Чон-Курганская, Гончарная, Набережная, Ракетная, Бельская, Сары-Челекская, Нурекская, Дубосековская, Наманганская, Адырская, переулки Беш-Кунгейский, Барскаунский, Ак-Сайский, Криворожский, Калымский;
  • улицы Кольбаева, Чкалова, переулок Каджисайский;
  • 9.00-15.00 - улица Таш-Кумырская;
  • 9.00-17.00 – микрорайон «Джал-23», № 86;
  • улицы Махатмы Ганди, Окрайная;
  • улицы Ак-Куу, Дабан, Ак-Кайын, Азамат жилмассива «Арча-Бешик», Интергельпо, Кумарыкская, Мозолева, Трудовая, Жибек Жолу, Березовая, Коммунаров, Фучика, Панфилова, Темирова, 16-я линия, Горького, Чехова, Медерова, Кулатова, переулок Ашхабадский.

 

В Чуйской области:

 

  • 9.00-17.00 – село Джаны-Пахта;
  • улицы Кипкалова, Проектируемая, Парковая в селе Селекционном;
  • 8.30-17.00 – «Квартал ковровщиков», №№19, 21, 22 в городе Кара-Балте.

 

URL: http://_/obschestvo/42505/

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