29 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет 28/12/16 17:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00-18.00 – улицы Чон-Курганская, Гончарная, Набережная, Ракетная, Бельская, Сары-Челекская, Нурекская, Дубосековская, Наманганская, Адырская, переулки Беш-Кунгейский, Барскаунский, Ак-Сайский, Криворожский, Калымский;
- улицы Кольбаева, Чкалова, переулок Каджисайский;
- 9.00-15.00 - улица Таш-Кумырская;
- 9.00-17.00 – микрорайон «Джал-23», № 86;
- улицы Махатмы Ганди, Окрайная;
- улицы Ак-Куу, Дабан, Ак-Кайын, Азамат жилмассива «Арча-Бешик», Интергельпо, Кумарыкская, Мозолева, Трудовая, Жибек Жолу, Березовая, Коммунаров, Фучика, Панфилова, Темирова, 16-я линия, Горького, Чехова, Медерова, Кулатова, переулок Ашхабадский.
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 – село Джаны-Пахта;
- улицы Кипкалова, Проектируемая, Парковая в селе Селекционном;
- 8.30-17.00 – «Квартал ковровщиков», №№19, 21, 22 в городе Кара-Балте.
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