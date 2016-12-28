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Природный парк «Ала-Арча» назвали главной достопримечательностью Кыргызстана

28/12/16 15:24, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Британский сервис скидочных купонов Vouchercloud составил карту мира с указанием самых популярных у иностранцев достопримечательностей.

 

В Кыргызстане главной достопримечательностью стал природный парк «Ала-Арча». Ущелье с уникальными ландшафтами, большим количеством водопадов и скал, разнообразной флорой и фауной, здоровым климатом обладает потенциальными ресурсами для отдыха и восстановления здоровья людей.

 

 

В Казахстане главной достопримечательностью назвали высокогорный каток «Медеу», который расположен на высоте 1691,2 метра над уровнем моря. Его открыли в 1972 году. Поверхность льда занимает 10,5 тысячи квадратных метров, что позволяет проводить соревнования по конькобежному спорту, хоккею и фигурному катанию.

 

 

Площадь Регистан в Самарканде стала главной достопримечательностью Узбекистана. Памятники средневековой архитектуры, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, появились на площади в XV-XVII веках. Регистан, прежде всего, известен знаменитым ансамблем из трех медресе — Тилля-Кари, Улугбека и Шердор.

 

 

В России главная достопримечательность – музей-памятник «Спас на крови» в Санкт-Петербурге. Храм построен по указанию Александра III в 1907 году на месте трагической гибели императора Александра II. Это единственный православный собор, мозаичное убранство которого составляет 7 тысяч 65 квадратных метров. Это одна из крупнейших мозаичных коллекций Европы.

 

 

Парк «Рудаки» признали основной достопримечательностью Таджикистана. Главная аллея сада ведет к Дворцу нации, сердцу этого места. Здесь расположен скульптурный ансамбль, возведенный в честь поэта Абуабдулло Рудаки, основоположника таджикско-персидской поэзии.

 

 

С достопримечательностями других стран можно ознакомиться на карте.

 

URL: http://_/obschestvo/42504/

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