В Кыргызстане откроют еще 9 пунктов бесплатной юридической помощи

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В 2017 году в Кыргызстане планируется открытие еще 9 пунктов бесплатной юридической помощи населению. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства юстиции КР.
По ее данным, пункты будут расположены в Сокулукском, Панфиловском и Кеминском районах Чуйской области, в Араванском и Узгенском районах Ошской области.
Как сообщается, проект финансируется ПРООН и фондом Сороса.
В 2015 году при финансовой поддержке международных доноров Министерство юстиции открыло подобные пункты в Бишкеке, Токмаке, Оше, Московском, Жайылском, Ысык-Атинском, Ноокатском, Алайском и Кара-Кульджинском районах.
Центры оказывают юридическую консультацию на безвозмездной основе. Адреса центров можно найти здесь.
Адреса Центров по оказанию бесплатной юридической помощи:
|
БИШКЕК, ул. М.Горького, 25, каб. 10
|
Тел: +996 (312) 54-75-93
|
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
Чуйский район, город Токмак, улица Сарбагышева, 84а
|
Тел: +996 (3138) 3-30-25
6-30-26
|
Московский район, село Беловодское, улица Ленина, 37
|
Тел: +996 (3131) 5-54-38
5-22-87;
|
Ысык-Атинский район, г. Кант, ул. К.Маликова, 3 (государственная нотариальная контора Ысык-Атинского района)
|
Тел: +996 (3132) 50-9-98
|
Жайылский район, г. Кара-Балта, ул. Т. Кожомбердиева, 102 (государственная нотариальная контора Жайылского района)
|
Тел: +996 (3133) 35-0-68
|
ОШ, ул. Ленина, 312
|
Тел: +996 (3222) 56-3-56
28-0-28
|
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
г. Кара-Суу, ул. МЗЗ 1, (государственная нотариальная контора Алайского района)
|
Тел: +996 (3232) 5-23-56
|
Ноокатский район, г. Ноокат, ул. А. Лутфуллаева, б/н (государственная нотариальная контора Ноокатского района)
|
Тел: +996 (3230) 5-10-42
|
Кара-Кульджинский район, с. Кара-Кульджа, ул. Ч.Пазылова, б/н (государственная нотариальная контора Кара-Кульджинского района)
|
Тел: +996 (3239) 5-07-32
URL: http://_/obschestvo/42503/