Полпред правительства в Иссык-Кульской области борется с браконьерами

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Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев 27 декабря принял участие в рейде против браконьерства, в ходе которого обнаружено
По ее данным, приказом полпреда от 4 ноября в области был объявлен трехмесячник по борьбе с браконьерством и незаконной вырубкой леса.
Кроме того, обладминистрация ведет переговоры с российской военной базой «Кой-Сары», чтобы та предоставила катера для очистки акватории озера от рыболовных сетей.
«Планируем внести ряд предложений по увеличению ответственности за браконьерство», - цитирует полпреда его пресс-служба.
Как рассказали ИА «24.kg» в администрации, с начала трехмесячника в общей сложности изъято
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