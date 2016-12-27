Новогоднее настроение. Отечественные музыканты исполнили песню «В лесу родилась елочка»

До главного волшебного праздника года остается меньше недели. Отечественные музыканты решили поздравить граждан Кыргызстана с приближающимся Новым годом и исполнили знакомую всем с детства композицию «В лесу родилась елочка».

Авторы проекта - Виктория Юртаева (аранжировка) и Жакен Чотой (режиссер).

В проекте приняли участие звезды отечественной эстрады, а также участник «Фабрики звезд» Руслан Масюков. Один куплет исполнен на русском языке, второй – переведен на кыргызский. Получилось здорово!