США и Кыргызстан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев и госсекретарь США Джон Керри обменялись поздравительными телеграммами.

Глава МИД Кыргызстана сказал, что эта годовщина знаковая и символичная для обеих стран, свидетельствующая о традиционном обоюдном стремлении всесторонне развивать сотрудничество, взаимопонимание и дружбу между народами Кыргызстана и США.

«В этой связи полагаю важным не только сохранить наработанную положительную динамику взаимодействия, но и последовательно развивать всесторонние контакты на благо и процветание наших стран и народов», – подчеркнул Эрлан Абдылдаев.