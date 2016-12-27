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США и Кыргызстан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

27/12/16 15:45, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев и госсекретарь США Джон Керри обменялись поздравительными телеграммами.

 

Глава МИД Кыргызстана сказал, что эта годовщина знаковая и символичная для обеих стран, свидетельствующая о традиционном обоюдном стремлении всесторонне развивать сотрудничество, взаимопонимание и дружбу между народами Кыргызстана и США.

 

«В этой связи полагаю важным не только сохранить наработанную положительную динамику взаимодействия, но и последовательно развивать всесторонние контакты на благо и процветание наших стран и народов», – подчеркнул Эрлан Абдылдаев.

URL: http://_/obschestvo/42442/

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