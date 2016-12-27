В Кыргызстане суды предпочитают наказывать за коррупцию, не лишая свободы

Для должностных лиц, обвиняемых в коррупции, судебные органы избирают в основном виды наказания, не связанные с лишением свободы, а большую часть виновных вообще не наказывают. Эта информация была озвучена на Координационном совещании правоохранительных, фискальных и других госорганов КР по вопросам противодействия коррупции, которое прошло сегодня в Бишкеке.

По данным отдела информации Генеральной прокуратуры, рассмотрены вопросы о карательной практике по уголовным делам о коррупции за 2013-2015 годы, состоянии исполнения требований земельного законодательства госорганами и МСУ, выполнении рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с коррупцией.

По информации надзорного органа, нарушения земельного законодательства приобретают системный характер. Повсеместно допускаются нарушения порядка предоставления земель, проведения конкурсов и аукционов, а также в вопросах их трансформации и целевом использовании.

За 2015 год и 9 месяцев 2016-го выявлено 3 тысячи 311 нарушений земельного законодательства.

Внесено 3 тысячи 286 актов прокурорского реагирования. К различным видам ответственности привлечены 518 должностных лиц. По совершенным преступлениям в сфере земельных правоотношений возбуждено 159 уголовных дел.

Удалось возвратить в муниципальную (государственную) собственность более 390 гектаров земельных участков.

В 2006 году для Кыргызстана было выставлено 36 рекомендаций ОЭСР, по итогам 2012-го осталось 32, а в 2015-м их количество сократилось до 25, отмечает ведомство.

В сентябре этого года состоялось очередное заседание ОЭСР, где Кыргызстан представил промежуточный отчет. Из данных 25 рекомендаций отмечен прогресс по 14.