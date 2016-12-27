В Кыргызстане для подключения школ к Интернету заплатят дополнительно 22,3 миллиона сомов

Министерство образования и науки объявило тендер на закупку дополнительных услуг по подключению общеобразовательных школ республики к Интернету и предоставлению доступа к нему в течение года. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Из республиканского бюджета выделили 22 миллиона 375 тысяч сомов. Услуги может оказать только ОсОО «Ай-Спейс», которое выбрали в качестве исполнителя.

За эти деньги необходимо подключить к Интернету не менее 155 из 905 школ.

Ранее из шести поданных предложений комиссия выбрала компанию «Ай-Спейс», которая обязалась обеспечить минимальную пропускную способность канала связи не менее 10 Мбит/с в зоне KG и не менее 2 Мбит/с вне зоны KG круглосуточно и техническую поддержку.

По условиям тендера, компания-победитель должна подключить к Интернету 70 процентов из выбранных 620 школ к 1 сентября 2017 года и 30 процентов - к 1 ноября того же года.

Компании выделили 163,6 миллиона сомов на подключение не менее 603 школ из 1 тысячи 525.

Сегодня в Кыргызстане 2 тысячи 218 школ. Всего 9 процентов имеют доступ к Интернету, 25 процентов обеспечены компьютерами.

По итогам реализации проекта доступ к Всемирной паутине будет у более половины школ республики.