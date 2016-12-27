Ученые из Кыргызстана получили возможность доступа к международной базе данных

Ученые из Кыргызстана получили доступ к международной базе данных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

По ее данным, сегодня между Минобразования и компанией Clarivate Analytics подписано соглашение о сотрудничестве, нацеленное на повышение престижа национального образования и науки, узнаваемость отечественных ученых в международных академических сообществах и стимулирование фундаментальных и прикладных исследований.

Как сообщается, подписанный документ дает возможность всем образовательным учреждениям и научным организациям Кыргызстана получить доступ к международной наукометрической платформе Web of Science, которая отличается качеством данных, строгой политикой отбора контента и серьезным архивом публикаций и цитат.

Кроме того, эксперты компании «Томсон Рейтер» будут оказывать поддержку и обучение ученых, исследователей и редакторов журналов передовым решениям в области анализа и обработки научной информации.

Платформа Web of Science насчитывает 20 миллионов пользователей, что позволит налаживать сотрудничество с наукоемкими экосистемами и отдельными исследователями в разных странах мира, говорится в сообщении.