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Зимние каникулы для бишкекских школьников сократили

27/12/16 09:04, Бишкек – ИА «24.kg»

Зимние каникулы для школьников в Бишкеке сократили с учетом карантина по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

 

Отмечено, что школьники уходят на каникулы с пятницы, 30 декабря, по 6 января включительно. Первым учебным днем станет 9 января.

 

Сроки каникул определены согласно приказу Управления образования и на основании пояснительной записки к Базисным учебным планам на 2016/2017 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки КР.

URL: http://_/obschestvo/42408/

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