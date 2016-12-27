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Хакер-подросток взломал базу данных. ФБР США вздрогнуло

27/12/16 07:21, Бишкек – ИА «24.kg», Надежда ГОРОХОВА

Неизвестный хакер утверждает, что ему удалось проникнуть в базу данных российского визового центра в США, получив доступ к информации об американцах, подавших заявление на получение российской визы. По данным российских СМИ, об этом сообщил сетевой ресурс Buzzfeed, на контакт с которым вышел сам кибервзломщик.

 

Он переслал журналистам снимок изображения с экрана своего компьютера, где видны имена, фамилии, адреса электронной почты и телефонные номера десятков людей. Пятеро из них позже подтвердили, что действительно обращались за визой.

 

Сам хакер, использующий псевдоним «Капасткий», сообщил, что принадлежит к группе «Хакеры нового мира». Ему 17 лет, и злого умысла в его действиях не было. «Я хочу, чтобы администраторы надежнее защищали информацию и понимали, к каким последствиям может привести утечка данных», - утверждает он.

 

В свою очередь, в посольстве РФ в США корреспонденту ТАСС сообщили, что с данными сообщениями в дипмиссии ознакомлены и проводят проверку. При этом собеседник агентства уточнил, что сайт визового центра зарегистрирован в США, работает по американским законам и его обслуживает американская компания.

 

По данным Buzzfeed, это фирма Invista Travel Logistics. Ее юрист Джон Шорман рассказал, что клиентов, подавших заявление на получение визы, проинформируют о взломе. Речь идет о тысячах людей. Центр работает в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне.

 

Кроме того, в известность поставлены Федеральное бюро расследований и Министерство национальной безопасности.

 

URL: http://_/obschestvo/42390/

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