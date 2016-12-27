В Казахстане танец келинок взорвал Интернет

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Казахстане в Интернет выложили видео зажигательного танца келинок. Об этом сообщил Zakon.kz.
В Instagram количество просмотров достигло почти 70 тысяч.
Три девушки в халатах и платках синхронно станцевали под веселую песню. Мнение пользователей Интернета разделилось: кто-то считает, что это очень весело, другие же находят такое неприемлемым.
|
«Молодцы! Желаю всем активных и креативных снох. Ничего не вижу в этом плохого… Умение танцевать - это не ерунда, это талант», - комментируют зрители.
«В таком наряде просто некрасиво так танцевать. Я бы не хотела, чтобы моя сноха дома ерундой страдала», - считают другие.
URL: http://_/obschestvo/42389/