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В Казахстане танец келинок взорвал Интернет

27/12/16 07:05, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В Казахстане в Интернет выложили видео зажигательного танца келинок. Об этом сообщил Zakon.kz.

 

В Instagram количество просмотров достигло почти 70 тысяч.

 

Три девушки в халатах и платках синхронно станцевали под веселую песню. Мнение пользователей Интернета разделилось: кто-то считает, что это очень весело, другие же находят такое неприемлемым.

 

 

Хорошего настроения, друзья Как вам танец келинок? @baspro_tv @khabartv ;

Видео опубликовано © ZTB.KZ 2016 (@ztb_video)

 

 

«Молодцы! Желаю всем активных и креативных снох. Ничего не вижу в этом плохого… Умение танцевать - это не ерунда, это талант», - комментируют зрители.

 

«В таком наряде просто некрасиво так танцевать. Я бы не хотела, чтобы моя сноха дома ерундой страдала», - считают другие.

 

 

URL: http://_/obschestvo/42389/

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